"Арсенал" потерял интерес к главному тренеру "Шахтера"

У Фонсеки стало меньше вариантов продолжения карьеры. Фото: ФК "Шахтер"

Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека выбыл из списка претендентов на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

Английский клуб сократил шорт-лист претендентов на пост рулевого команды, утверждает The Telegraph. В нем осталось пять кандидатов - тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, Патрик Виейра, который возглавляет "Нью-Йорк Сити", помощник Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета, главный тренер "Монако" Леонардо Жардим и Юлиан Нагельсманн из "Хоффенхайма ".

В клубе хотят решить вопрос с назначением нового наставника до старта Кубка мира-2018.

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После завершения сезона многолетний наставник "канониров" Арсен Венгер покинет команду.