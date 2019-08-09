"Арсенал" подписал звезду сборной Бразилии

Давид Луис будет снова работать вместе с Унаи Эмери

Бразильский защитник Давид Луис сменил клуб.

"Арсенал" и "Челси" завершили трансфер Давида Луиса. Бразильский центрбэк подписал с "канонирами" соглашение на 2 года, сообщает официальный сайт "Арсенала".

В составе "красных" 32-летний Луис выступать под 23-м номером. По данным Sky Sports, сумма сделки составила 8 млн фунтов. Контракт бразильца с "Челси" действовал еще 2 года.

Давид Луис уже работал с Унаи Эмери в Париже, когда испанец возглавлял ПСЖ. Интересно, что в сезоне 2018/19 бразилец был основным игроком "Челси", однако после прихода Фрэнка Лэмпарда его перспективы сошли на нет.

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В своей карьере Давид Луис также защищал цвета ПСЖ, "Бенфики" и бразильской "Витории". В составе "Челси" выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии (дважды).