"Арсенал" определился с новым главным тренером

Мигель Артета выступал за "Арсенал" в течение 5 сезонов в качестве игрока. Фото: рейтер

Испанский тренер Микель Артета в найближчи дни станет новым главный тренер лондонского "Арсенала"

Артета сейчас работает ассистентом Пепа Гвардиолу в "Манчестер Сити", но "горожане" готовые отпустить тренера в самостоятельное плавание, есть "канониры" должны заплатить компенсацию.

Испанец выступали за "Арсенал" в качестве игрока с 2011 по 2016 год. Он выиграл с командой два Кубка Англии и два Суперкубка. Артета уже мог получить работу в клубе летом 2018 года,но тогда выбор пал на Унаи Эмери, пишет "Спортарена"

Сейчас "Арсеналом" руководит Фредди Юнгберг. Он временно возглавит команду после увольнения Эмери.

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"Канониры" идут на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч команда проведет 21 декабря на выезде против "Эвертона".