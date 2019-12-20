"Арсенал" официально получил нового тренера

Микель Артета подписал контракт с "канонирами" на три с половиной года. Фото: ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" официально объявил о назначении Микель Артета новым главным тренером.

. Контракт с 37-летним испанцем рассчитан на 3,5 года - до лета 2023-го, информирует "Футбол 24"

Артета присоединится к "канониров" в воскресенье. В 2016 г. Микель работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". По неофициальной информации, "канониры" заплатят компенсацию в размере 2 млн фунтов.

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На посту главного тренера лондонцев Артета заменит Фредди Юнгберга, который исполнял обязанности наставника после отставки Унаи Эмери. После 17-ти туров АПЛ Арсенал занимает 10 место в АПЛ.