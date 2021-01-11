"Арсенал" летом купит Соломона

Соломоном интересуются несколько английских клубов. Фото "Шахтер"

"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Gooner.

По информации источника, лондонский клуб следит за хавбеком с лета 2020 года. Сначала изучением израильского футболиста занимался экс-спортдиректор клуба Рауль Санллехи, теперь технический директор Эду.

Сообщается, что интерес к Соломону проявляли "Лидс" и "Ман Сити". При этом "Шахтер" отклонил предложение "Аталанты" в €20 млн.

"Арсенал" увеличивает трансферный бюджет за счет ухода Сеяда Колашинаца и близкой сделки по Месуту Озилу, поэтому трансфер может состояться уже в январе. Однако, вероятнее, что лондонский клуб попытается подписать Соломона после окончания сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бернард вернется в "Шахтер"

Transfermarkt оценил его в €7 млн. Контракт с "Шахтером" – до лета 2024-го.