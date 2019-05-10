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пятница, 10 мая 2019 08:00

"Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Лиги Европы

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&quot;Арсенал&quot; и &quot;Челси&quot; сыграют в финале Лиги Европы
Форвард "Арсенала" Обамеянг стал героем матча против "Валенсии". Фото: REUTERS

"Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Лиги Европы

В финале Лиги Европы этого сезона встретятся лондонские "Арсенал" и "Челси". Таким образом, в обоих еврокубковых турнирах сыграют представители английской Премьер-лиги.

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде обыграл "Валенсию" 4:2 .

Хозяева первыми открыли счет в матче после точного удара Кевина Гамейро, но уже через несколько минут Пьерр-Эмерик Обамеянг сравнял счет в матче.

После перерыва Александр Ляказетт вывел лондонцев вперед. Гамейро забил свой второй гол в поединке и сравнялсчет, но под конец игры Обамеянг сумел забить еще дважды, оформив хет-трик.

"Челси" и "Айнтрахт" во втором полуфинале Лиги Европы определили финалиста турнира в серии пенальти. Основное время завершилось вничию 1:1.

На 28-й минуте матча "Челси" открыл счет: после паса Эдена Азара забил Рубен Лофтус-Чик. Но в начале второго тайма Лука Йович реализовал выход один на один с Кепой Аррисабалагой.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм. В дополнительное время никому забить не удалось, поэтому финалист Лиги Европы определялся в серии послематчевых пенальти.

Первый промах в серии допустил капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта, удар которого отразил голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп. Но затем "орлы" не реализовали два подряд удара: Мартин Хинтереггер и Гонсалу Пасиенсия не сумели переиграть Кепу Аррисабалагу.

Решающий удар с точки нанес Эден Азар — 4:3 и "Челси" в финале.

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Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

https://sportarena.com
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