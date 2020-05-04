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"Арсенал" хочет избавиться от бывшего лидера "Шахтера"

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&quot;Арсенал&quot; хочет избавиться от бывшего лидера &quot;Шахтера&quot;
Генрих Мхитарян был лидером "Шахтера" в 2010-2012 году. Фото: ФК "Шахтер"

Лондонский "Арсенал" намерен продать полузащитника Генриха Мхитаряна.

Армянский полузащитник не входит в планы главного тренера команды Микеля Артеты, пишет sportsmole.co.uk.

Лондонский клуб готов отпустить футболиста, если получит предложение в размере около 12 млн евро.

Сейчас Мхитарян выступает в "Роме" на правах аренды. В составе итальянской команды Генрих провел 13 матчей и забил 6 мячей.

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Генрих Мхитарян выступал в "Шахтере" в течение 4 сезонов. В 2012-м стал "Футболистом года" в Украине. Играл за "Боруссию" Дортмунд, "МЮ" и "Арсенал".

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04
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