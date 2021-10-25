Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем

Маркевич 9 лет тренировал "Металлист". Фото: dynamo.kiev.ua

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, возможно ли возвращение в клуб бывшего главного тренера Мирона Маркевича.

"Некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Кучере.

Возвращение в другой роли? В роли функционера? Я уважаю Мирона Богдановича и люблю. Но вопрос пока не стоит. Я не знаю планов Мирона Богдановича. Пока мы это не обсуждали. Давайте так сформулируем", - сказал Ярославский.

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Маркевич был главным тренером "Металлиста" с 2005-го по 2014 год. В 2015 году он дошел с "Днепром" до финала Лиги Европы.