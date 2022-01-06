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четверг, 06 января 2022 12:36

Ярославский озвучил цель "Металлиста"

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Ярославский озвучил цель &quot;Металлиста&quot;
Александр Ярославский второй раз стал президентом "Металлистом". Фото: ФК "Металлист".

Президент "Металлиста" Александр Ярославский ставит перед командой задачу играть в Лиге Европы.

Ярославский желает видеть постепенное развитие "Металлиста" в ближайшие годы.

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"Для нас сейчас основная задача - создать боеспособный коллектив. Сегодня мы ночью снова с Женей Красниковым (главный селекционер клуба. - Gazeta.ua) обсуждали очередной трансфер. Надеюсь, он состоится. Это основная задача - инфраструктура и команда. Могу точно сказать, что сразимся за Лигу Европы. А к Лиге чемпионов нужно подойти. Это было бы не совсем объективно - утверждать, что будем бороться за чемпионство. В какой-то части мозга это мнение есть. Сегодня же задача - Лига Европы", - сказал Ярославский в интервью Football Hub.

В текущем сезоне "Металлист" выступает в первой лиге. Подопечные Александра Кучера лидируют в таблице и на 11 очков опережают "Кривбасс". Вторую часть сезона "Металлист" начнет матчем против четвертьфинала Кубка Украины против "Зари".

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