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среда, 03 февраля 2021 07:09

Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров

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Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
Ярослава Магучих показала четвертый результат в мире. @fotosportsk, World Athletics

19-летняя украинка Ярослава Магучих вписала свое имя в историю легкой атлетики и украинского спорта, показав феноменальный результат на турнире в Банска-Бистрица (Словакия). Ярославе покорилась высота в 2,06 м!

Вчера Ярослава начинала брать высоту со 185 см. Затем продолжила – 190, 193 (со второй попытки), 196, 199, 201, 203 (уже тут она побила рекорд Украины) и легендарные 206. Сообщает "Трибуна".

Этим прыжком Магучих установила несколько рекордов:

Отныне 206 см – новый национальный рекорд Украины в помещении.

В начале января этого года Ярослава повторила рекорд Украины в помещении, прыгнув 202 см. Сегодня Ярослава перебила свой рекорд на открытом воздухе, который составляет 204 см.

Эта высота – четвертая в истории легкой атлетики (и третья в закрытых помещениях).

Мировой рекорд на открытом воздухе принадлежит Стефке Костадиновой – 209 см. Прыжок Ярославы теперь занимает четвертое место.

Мировой же рекорд в помещении принадлежит Кайсе Бергквист – у нее 208 см. Шведка установила его в 2006-м году. На втором месте немка Хайке Хенкель с высотой 207 см. Магучих делит третье место в истории в закрытых помещениях вместе с Стефкой Костадиновой, Бланкой Влашич и Анной Чичеровой.

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Результат Магучих стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет.

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