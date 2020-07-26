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воскресенье, 26 июля 2020 21:56

Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги

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Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
В услугах Ярмоленко заинтересован Мирча Луческу. Фото Рейтер

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол за "Вест Хэм" в матче 38-го тура чемпионата Англии.

"Молотобойцы" принимали "Астон Виллу" в заключительном туре сезона АПЛ, а матч завершился вничью со счетом 1:1. Ярмоленко появился на поле после перерыва при счете 0:0. На 84-й минуте хозяева пропустили, но уже через минуту украинец спас для "Вест Хэма" ничью.

Хавбек получил передачу на фланге, сместился ближе к центру и нанес дальний удар, а мяч после рикошета от ноги Джека Грилиша парашютом опустился в ворота. Несмотря на рикошет от соперника, забитый гол записали в актив Ярмоленко.

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Для Ярмоленко, который большую часть сезона пропустил из-за травмы, этот гол стал пятым в чемпионате.

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