Ярмоленко вошел в элитный список бомбардиров мирового футбола

Андрею Ярмоленко осталось забить 4 гола, чтобы догнать Шевченко Фото: Reuters

Вчера во Львове прошёл матч восьмого тура отборочного этапа к чемпионату мира - 2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины (1:1).

На 15-й мин. встречи Андрей Ярмоленко результативно завершил атаку сборной Украины, замкнув на дальней штанге прострел от Виктора Цыганкова. Однако боснийцы сумели сравнять счёт на 77-й мин.

Для Ярмоленко этот мяч стал 44-м за национальную сборную. Среди украинцев больше Ярмоленко забил только экс-тренер сборной Андрей Шевченко - 48 голов. Этот гол позволил футболисту сборной Украины войти в топ-100 лучших бомбардиров сборных в истории. Теперь он на 99-м месте в этом списке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков сознался, что понадеялся на Сикана

Лидером отборочной группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, у которой девять очков по итогам семи матчей. На расстоянии одного очка от нашейй команды располагается Финляндия, сыгравшая на одну игру меньше. Босния и Герцеговина имеет семь очков, однако также провела всего шесть матчей.