Ярмоленко признали лучшим игроком "Вест Хема"

Ярмоленко признают лучшим игроком во второй игре подряд

Портал WhoScored оценил игроков седьмого тура АПЛ "Борнмут" — "Вест Хэм" — 2:2.

Сообщает "Трибуна".

Лучшим игроком признал хавбек гостей Андрей Ярмоленко.

29-летний полузащитник получил оценку 7,8. Столько же у его одноклубника Деклана Райса, но отметка лучшего игрока именно у украинца.

Ярмоленко за 90 проведенных на поле минут дважды пробил по воротам (1 гол, 1 мимо), отдал 39 точных из 43 передач (91%), совершил 55 касаний мяча, выиграл одну верховую дуэль и провел три из трех удачных отбора.

Также футболист был признан фанами игроком матча.

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В текущем сезоне футболист забил 3 гола в шести матчах.