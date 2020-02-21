"Ярмоленко пока не готов присоединиться к команде" - главный тренер "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко не может играть уже более двух месяцев. Фото: рейтер

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал состояние здоровья украинского полузащитника Андрея Ярмоленко

"Он немного тренировался в течение недели и побыл с командой. Однако Андрей не принимал участия в основных занятиях. Думаю, он пока не готов присоединиться к команде", - цитирует шотландского тренера "Спортарена".

Последний раз Андрей Ярмоленко выходил на поле в середине декабря в матче против "Саутгемптона". Украинский полузащитник продолжает восстанавливаться от травмы бедра.

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В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "Вест Хэм", в которых забил 3 мяча и отдав 1 результативную передачу.