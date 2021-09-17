Ярмоленко победил "Динамо": результаты матчей первого тура Лиги Европы

Андрей Ярмоленко четвертый сезон играл в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

16 сентября состоялись матчи первого тура Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А "Брондбю" и "Спарта" не смогли выявить сильнейшего - 0:0. В другом матче группы чемпион Шотландии "Рейнджерс" проиграл дома "Лиону" - 0:2.

Недавний соперник "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов "Монако" удачно стартовал в Лиге Европы. Монегаски дома минимально победили австрийский "Штурм" - 1:0. В другом матче группы В ПСВ и "Реал Сосьедад" сыграли вничью - 2:2.

В группе Е московский "Локомотив" расписал ничью с "Марселем" - 1:1. В другом матче автогол вратаря "Лацио" принес домашнюю победу "Галатасараю" - 1:0.

Варшавская "Легия" победила "Спартак" в Москве. Единственный гол чемпион Польши забил в добавленное к матчу время. В другом матче группы С представители ведущих чемпионов "Наполи" и "Лестер" не смогли выявить сильнейшего - 1:1.

В группе D "Айнтрахт" сыграл вничью с "Фенербахче" 1:1, а "Олимпиакос" победил "Антверпен" -2:1.

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Команда Андрея Ярмоленко "Вест-Хэм" в гостях победил чемпиона Хорватии "Динамо" Загреб - 2: 0. Игрок сборной Украины вышел на замену в конце матча. В другом матче группы Н "Рапид" проиграл "Генку" - 0:1.

Результативными вышли матчи в группе G. "Бетис" победил "Селтик" - 4:3, а "Байер" одолел "Ференцварош" - 2:1.

В группе F "Црвена Звезда" победила "Брагу" - 2:1, а "Лудогорец" в гостях сыграл вничью с "Митьюлланном" - 1:1.

"Динамо" в первом туре Лиги чемпионов сыграло вничью с "Бенфикой" - 0:0. "Шахтер" в этом же турнире проиграл "Шерифу" - 0:2, а "Заря" в Лиге конференций уступила в гостях "Будё-Глимт" - 1:3. Следующий тур еврокубков состоится 28-30 сентября.