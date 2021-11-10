Ярмоленко отдал бонусы за Евро

Раньше премию за Евро пожертвовал больным детям Александр ЗинченкоФото: instagram

Нападающий "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдал бонусы, полученные за выступление на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.

"Как и обещал, заработанные на Евро-2020 бонусы направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделения гемофилии больницы "Охматдет", медицинское оборудование", — написал Ярмоленко.

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Сборной Украины 16 ноября предстоит сыграть решающий матч отбора Кубка мира-2022 в Боснии с национальной командой этой страны. 12 ноября боснийцы будут принимать сборную Финляндии.