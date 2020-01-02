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четверг, 02 января 2020 21:00

"Ярмоленко не потянет чемпионат Англии. Ему надо попробовать себя в Испании "- эксперт

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Как провели 2019 украинские футболисты, которые играют за границей?

Алекс Великих, 44-летний футбольный скаут, который живет в Италии - экспертGazeta.ua

Роман Яремчук сейчас много забивает за "Гент". Благодаря чему он проводит успешный сезон?

- Уроженец Львова - один из самых полезных форвардов в чемпионате Бельгии и в Лиге Европы. Ключом к успеху этого игрока является попадание в европейский чемпионат в молодом возрасте с хорошим багажом умений, полученным в предыдущем клубе - "Александрии". Сейчас для Романа важно стабильно играть. Понимание этого момента самым игроком, невысокий в плане давления климат чемпионата Бельгии, и доверие тренера сборной стали факторами его роста как футболиста.

Автор: ФК "Гент"
  В текущем сезоне Роман Яремчук забил уже 10 мячей
В текущем сезоне Роман Яремчук забил уже 10 мячей

Это его последний год в Бельгии для Яремчука - какой лучший вариант для продолжения карьеры?

Считаю, что да, последний. Футболист находится в фокусе команд из топ-чемпионатов. Некоторые итальянские клубы рассматривали его кандидатуру, но решили посмотреть еще один сезон. После Евро-2020 цена на игрока будет больше. Лучшим вариантом для него я вижу чемпионата Италии или Германии. Если об Италии, то это клубы где он будет нужен не как резервный форвард, а где будет играть постоянно. Поэтому нужно говорить о командах, которые борются за 5-10 место в турнирной таблице.

После Евро-2020 цена на Яремчука будет больше

Безус очень нестабильно играет за "Гент". Это его уровень?

- Он сделал свой выбор. Как по мне - правильный. Переход не стал громким успехом, но и провалом его назвать нельзя.

Почему в "Андерлехт" провалился Евгений Макаренко?

- Там клубные проблемы - со спортивными директорами, желание смены собственника, неопытный тренер. Все это не дает возможности клуба заботиться и об игроке, который изначально не рассматривался, как ключевыми для команды.

Макаренко после двух последних травм потерял свое значение для клуба. В прошлом сезоне Евгений и сам думал покинуть Брюссель, но остался.

Почему не все получается у Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"?

- Андрей провел достаточно неоднозначный год, который был испорчен травмой. История Ярмоленко - это типичная ситуация украинского игрока, который на родине был звездой, но не смог найти себя в Европе. Возраст, язык, адаптация, и понимание своей истинной силы в ежедневном сравнению с коллегами - все это серьезный экзамен, который в Дортмунде он не составил. Попав в Лондон начал показывать результаты, но уровень, интенсивность, скорости и нагрузки были не те, к которым так привык его организм за годы выступлений в УПЛ. Все это наложилось на проблемы самого "Вест гема" в этом сезоне. Сейчас уже появятся информация, что на украинца уже не рассчитывают в клубе.

Это его последний сезон в АПЛ?

- Ситуация, скорее всего, не решится до лета. Но если появятся возможность смены клуба зимой, то следует подумать об этом. Возможно, перейти с АПЛ в менее интенсивный чемпионат, например в Испанию.

Автор: Рейтер
  Андрей Ярмоленко так и не стал лидером "Вест Хэма"
Андрей Ярмоленко так и не стал лидером "Вест Хэма"

Травма не помешает Александру Зинченко удержать позиции в "Манчестер Сити"?

- История Зинченко - это пример борьбы. В жизни игрока было много опыта преодоления препятствий. Думаю, что Зинченко сможет преодолеть и сегодняшние проблемы. Гвардиола любит умный футбол с интеллектуальными исполнителями, а Зинченко - это пример интеллектуального футболиста.

Зинченко сможет преодолеть сегодняшние проблемы


Александр Зубков с венгерского "Ференцвароша" уже готов к топ -чемпионатив?

-Зубков - новое горячее футбольное имя на трансферном рынке Европы. Игрок буквально ворвался в скаутинга письма клубов из топ-чемпионатов. Причина банальна - голы за клуб. Статические показатели, индивидуальные характеристики, а главное - продемонстрирована способность для адаптации в Европу укрепляют мнению селекционеров к нему. Считаю, что Зубков готов к трансферу в топ-чемпионат. Конечно, переход должен быть не на скамейку запасных в топ клуб, а в команду и к тренеру, который доверять игроку.

Эдуард Соболь нашел свою команду в "Брюгге"?

- Это игрок, который может быть интегрирован в футбол Бельгии и Голландии очень хорошо. Уравновешенность, неплохая техника и тактическое понимание игры, умение участвовать в атаку - это те сильные качества, благодаря которым он стал своим в Брюгге.

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Можно сказать, что Руслан Малиновский уже нашел себя в Италии ?

- Он для нового поколения украинских футболистов делает в Италии то, что когда-то делал Андрей Шевченко. Своей игрой и поведением вне поля Малиновский доказывает, что украинские футболисты могут быть успешными в таком тяжелом чемпионате, как итальянский серия "А".

Автор: Рейтер
  Руслан Малиновский успел забить в Лиге чемпионов в ворота "Манчестер Сити"
Руслан Малиновский успел забить в Лиге чемпионов в ворота "Манчестер Сити"

Переезд в Бергамо не был простым выбором как для самого игрока, так и для клуба.

Тренер Гасперини рассматривал Малиновского как игрока для замены лидера - Алехандро Гомеса . Но тактическая грамотность, способность к адаптации, неконфликтность, приобретенный опыт убедили даже скептиков .

Миколенко может переехать в "Милан" вместе с украинским тренером

Почему Евгений Шахов немного играет за "Лечче"?

- "Лечче" будет бороться за выживание в элите итальянского футбола. Поэтому все игры для этой команды - финалы. Давление очень высокий, команда не выиграла ни одного домашнего матча. При таких условиях доверие к Украинской невелика.

Андрей Лунин не имеет стабильной игровой практики уже полтора сезона. Что ему делать?

- Малая игровая практика может сказаться на уверенности действий, психологическом состоянии игрока. Если сейчас он еще смог сохранять концентрацию, иногда выходя в матчах, то со временем может потеряться. Но это понимают и люди, которые его окружают и работают над этим. Все специалисты сходятся на том, Лунин - очень сильный исполнитель. Но ему надо стабильно играть за какого-то середняка в Испании.

Автор: ФК "Динамо"
  Виталий Миколенко после Евро-2020 может перебраться в топ-чемпионат
Виталий Миколенко после Евро-2020 может перебраться в топ-чемпионат

Кто из украинских футболистов может оказаться в будущем в топ-чемпионатах?

- Вероятнее всего - Миколенко. По этим игроком следят в Италии. Возможно, он переедет туда с украинским тренером.

"Железными" игроками стартового состава нынешней сборной Украины есть четыре легионера - Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и Яремчук.

Автор: Сергей Тищенко
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