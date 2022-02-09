Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация

Андрей Ярмоленко четвертый сезон играет в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Один из лидеров сборной Украины и полузащитник "Вест Хэма" 32-летний Андрей Ярмоленко может получить штраф или дисквалификацию за сотрудничество с букмекерами.

Спортивный юрист, младший специалист "Адвокатского бюро Ильи Скоропашкина" Никита Сидоренко раскрыл нюансы по делу Ярмоленко.

"В данный момент футболист "Вест Хэма" обвиняется только в "возможном нарушении" статьи E8.5 Регламента Английской Ассоциации Футбола. В ней говорится, что участникам турниров под эгидой английской ассоциации "не разрешается рекламировать или продвигать любую деятельность по размещению ставок, в которой им запрещено участвовать".

"Официальной информации, за какие именно проявления продвижения ставок обвиняют Ярмоленко, пока что нет. Скорее всего, речь идет о съемках в фото- и видеоматериалах для нового премиум-спонсора национальной сборной Украины.

Что грозит Ярмоленко? Пока что рано говорить, грозит ли капитану сборной Украины вообще какая-либо санкция.

Во-первых, футболист принимал участие в съемках рекламы лишь для территории Украины. В Великобритании вряд ли можно увидеть легальные проявления беттинг-компаний, которые не получили соответствующую лицензию в Соединенном Королевстве.

Во-вторых, непросто будет доказать, что Андрей Ярмоленко "прямо" рекламировал ставки или места, ссылки, где их можно было бы сделать. Ведь ни в социальных сетях, ни в интервью футболист не упоминал ту или иную компанию после перехода в лондонский клуб. Важным моментом при рассмотрении дела также будет наличие или отсутствие прямого рекламного контракта футболиста с компанией.

Публичной практики CAS или ФИФА касательно вопросов рекламы беттинга пока нет, а нормативные документы ФИФА регулируют только участие субъектов футбола в ставках.

Если все же докажут вину украинского полузащитника, то ему грозит штраф и / или дисквалификация. Сомневаюсь, что будет идти речь о больших цифрах, ведь в прошлом году игрок английского "Бостон Юнайтед" Энди Танодж был отстранен на пять месяцев от любой футбольной деятельности и оштрафован на 950 фунтов стерлингов (чуть больше €1 тыс. - Gazeta.ua) после доказанных 319 фактов ставок", - сказал Сидоренко", - сказал Сидоренко в комментарии Meta- ratings.com.ua.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 21 матче за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В следующем матче в рамках чемпионата Англии "Вест Хэм" сыграет против "Лестера" на своем поле. Поединок состоится 13 февраля в 18:30 по киевскому времени.