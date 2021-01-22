Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

В матче 25-го тура чемпионата Бельгии "Генк" и "Гент" сыграли вничью - 1:1.

Хозяева поля быстро открыли счет, но на старте матча получили также изъятия. Защитник "Генка" получил красную карточку за фол на украинском форварде Романе Яремчуке.

Нападающий сборной Украины сравнял счет в матче в конце 1-го тайма. Яремчук головой замкнул навес с правого фланга. "Гент" владел территориальным и игровым преимуществом, но вырвать победу так и не смог.

Забитый гол стал 50-м для Яремчука в составе "Гента". Нападающий выступает в Бельгии с 2017 года.

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"Гент" набрал 27 очков и занимает только 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда Яремчука сыграет против "Ауд-Хеверлее" 24 января. Начало матча в 21:45.