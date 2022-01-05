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среда, 05 января 2022 18:40

Яремчук во второй раз заболел коронавирусом

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Яремчук во второй раз заболел коронавирусом
Роман Яремчук уже болел коронавирусом. Фото: Reuters

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук заразился коронавирусом, сообщает Record.

Положительные тесты сдали он и еще три футболиста первой команды – Пицци, Неманья Радонич и Миле Свилар.

Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

Яремчук стал игроком "Бенфики" летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Яремчук выступал за киевское "Динамо", "Александрию" и "Гент".

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С 2018 года нападающий вызывается в национальную команду Украины. "Бенфика" следующий матч проведет 9 января против "Пасуш де Феррейра" в чемпионате Португалии

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Дата
05
января

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