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суббота, 12 сентября 2020 08:48

Яремчук попросили "Гент" о трансфере

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Яремчук попросили &quot;Гент&quot; о трансфере
Яремчук играет за "Гент" с 2017 года. Фото TWITTER.COM/KAAGEN

Украинский нападающий Роман Яремчук на неделе подал запрос руководству "Гента" о трансфере, сообщает HLN.

Сообщается, что год назад форвард делал аналогичный запрос, но затем подписал новый контракт с клубом до 2023 года.

По информации источника, отсутствие Яремчука в заявке на матч с "Эйпеном", который "Гент" снова проиграл – 1:2, с этим не связано. Причиной называется не лучшая форма украинца после возвращения из расположения сборной. Также он пропустит матч квалификации ЛЧ против венского "Рапида" 15 сентября.

Ранее Яремчук раскритиковал команду, главный тренер "Гента" Ласло Болони заявлял, что игрок может искать новый клуб, если недоволен положением дел. Однако затем сказал, что украинец может быть в составе на матчи.

Transfermarkt оценивает форварда в 9,5 млн евро.

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Яремчук пришел в "Гент" в 2017 году из киевского "Динамо" за 2,5 миллиона евро.

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