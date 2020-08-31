Яремчук помог "Генту" одержать первую победу в сезоне

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

В 4-м туре чемпионата Бельгии "Гент" дома победил "Мехелен" - 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол в первом тайме, когда форвард сборной Украины Роман Яремчук вывел на пустые ворота Андерсона Ниангбо.

Победа над "Мехеленом" стала первой в текущем сезоне для "Генка". В предыдущих 3 турах команда проигрывала.

В составе хозяев весь матч сыграли Игорь Пластун и Яремчук. В составе гостей во 2-м тайме дебютный выступ в чемпионате Бельгии провел экс-игрок "Карпат" Марьян Швед.

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В турнирной таблице "Гент" занимает 14-е место с 3 очками, а "Мехелен" имеет на один пункт больше и 12-е место.