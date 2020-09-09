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среда, 09 сентября 2020 17:09

Яремчук помирился с тренером "Гента"

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Яремчук помирился с тренером &quot;Гента&quot;
Роман Яремчук не забил ни одного мяча в новом сезоне. Фото ФК "Гент"

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук помирился с главным тренером команды Ласло Болони после того, как игрок раскритиковал игру команды. Встреча наставника и игрока произошла после возвращения форварда из расположения сборной Украины.

"Мы обсудили все, что нужно было. В остальном это моя личная проблема. Состав на игру с "Эйпеном"? Конечно, я могу включить в него Яремчука. Месть — это оружие идиотов, а я себя таким не считаю", — сообщил Ласло Болони. Об этом пишет "Спортарена".

После матча чемпионата с "Мехеленом" (1:0) Яремчук выступил с резкой критикой в адрес клуба, подчеркнув, что команда слишком много обороняется. Также Роман акцентировал внимание на том, что не понимает структуру игры "Гента" при Болони.

Позже наставник ответил украинцу и сообщил, что тот "может покинуть клуб, если он недоволен игрой команды". Технический директор "Гента" заявил, что "Роман является достаточно эмоциональным парнем".

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После четырех туров команда Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна занимает 14-е место в Про Лиге, имея в своем активе лишь одну победу и два поражения.

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09
сентября

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