Яремчук подписал новый контракт с "Гентом" - СМИ

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук подписал новый контракт с "Гентом".

Прежнее соглашение украинца с бельгийцами было рассчитано до 2023 года, новый контракт - до 2025 года, сообщает Het Nieuwsblad.

Нападающий получил улучшенный контракт в последний день зимнего трансферного окна из-за слухов об интересе к нему со стороны "Брюгге". "Гент" не собирался продавать лучшего бомбардира сопернику.

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Однако "Гент" не стал афишировать продолжение о сотрудничестве, потому что новый контракт повлияет на трансферную стоимость футболиста, которого хотят продать летом.

В январе "Спортинг" действительно пытался купить Яремчука, но Роман не захотел играть в чемпионате Португалии, он мечтает о в ведущей лиге Европы.

Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года. Игрок является основным форвардом сборной Украины. Тransfermarkt оценивает украинском в € 11 млн.