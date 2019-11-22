Яремчук отличился за "Гент" очередным мячом

Роман Яремчук забил уже 8 мячей в текущем чемпионате Бельгии. Фото: УАФ

В перенесенном матче 5-го тура бельгийской лиги Жупиле "Гент" не сумел набрать очки в игре против "Антверпена".

Подопечные Йеса Торупа открыли счет на 21-й минуте - форвард сборной Украины Роман Яремчук, получив прекрасную передачу от Джонатана Дэвида, мастерски перебросил мяч над вратарем "Антверпена". Для Украинский этот гол стал уже восьмым в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии.

Хозяева отыгрались уже через 4 минуты - оборону "Гента" огорчил бывший форвард киевского "Динамо" Мбокани. Антверпен вышел вперед на 33-й минуте - пенальти за игру рукой защитника "Гента" реализовал Рафаэлов. В самом начале второго тайма Мбокани забил свой второй гол - конголезец ударом головой увеличил преимущество своей команды и серьезно деморализовал соперников. Лишь на последней добавленной минуте "Гент" забил свой второй гол, но совсем не было времени на камбэк, сообщает "Футбол 24"

Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун провели весь матч на поле, а Роман Безус вышел на замену на 60-й минуте игры.

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После 15 туров чемпионата Бельгии "Гент" занимает 2 место имея в активные 28 очков. Отставая от лидера "Брюгге" на 5 пунктов.