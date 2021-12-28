Форвард сборной Украины 26-летний Роман Яремчук остался без тренера.
Португальская "Бенфика" отправила в отставку наставника команды Жорже Жезуса, сообщает сайт команды.
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Стороны прекратили сотрудничество с согласия. "Бенфика" продолжит выполнять свои финансовые обязанности перед тренером и выплачивать ему зарплату, пока Жезуш не найдет новый клуб.
Португальский специалист может в ближайшее время возглавить бразильский "Фламенго".
Новым тренером "Бенфики" есть шансы стать бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.
Жезуш возглавлял "орлов" полтора года. Это для него было второе пришествие в команду.
В этом сезоне "Бенфика" смогла выйти в 1/8 Лиги чемпионов и в чемпионате Португалии занимает третье место.
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