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вторник, 28 декабря 2021 17:50

Яремчук остался без тренера

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Яремчук остался без тренера
Жорже Жезус возглавлял "Бенфику" с 2020 года. Фото: ФК "Бенфика"

Форвард сборной Украины 26-летний Роман Яремчук остался без тренера.

Португальская "Бенфика" отправила в отставку наставника команды Жорже Жезуса, сообщает сайт команды.

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Стороны прекратили сотрудничество с согласия. "Бенфика" продолжит выполнять свои финансовые обязанности перед тренером и выплачивать ему зарплату, пока Жезуш не найдет новый клуб.

Португальский специалист может в ближайшее время возглавить бразильский "Фламенго".

Новым тренером "Бенфики" есть шансы стать бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Жезуш возглавлял "орлов" полтора года. Это для него было второе пришествие в команду.
В этом сезоне "Бенфика" смогла выйти в 1/8 Лиги чемпионов и в чемпионате Португалии занимает третье место.

Роман Яремчук перешел в "Бенфику" летом 2021 из "Гента".

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