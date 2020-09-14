Яремчук не сыграет за "Гент" в квалификации Лиги чемпионов - СМИ

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

Форвард "Гента" Роман Яремчук не поможет своей команде в поединке 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского "Рапида".

Руководство клуба и главный тренер команды решили обойтись без украинском на этой стадии соревнований, сообщает Het Laatste Nieuws

Это никак не связано с возможным трансфером футболиста. "Гент" не собирается отпускать Яремчука в другой клуб.

Футболисту хотят предоставить дополнительный отдых после возвращения из расположения сборной Украины. Яремчук уже пропустил матч чемпионата Бельгии против "Эйпена".

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"Гент" провалил старт сезона получив одну победу в 5 матчах. Яремчук в 4 играх записал на свой счет только одну голевую передачу.