Яремчук не попал в заявку "Гента" на матч Лиги Конференций

Роман Яремчук гот овится перейти в "Бенфику". Фото: r.yaremchuk / Instagram

Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".

В ней нет украинского нападающего Романа Яремчука, сообщает ресурс NB.

Отмечается, что форвард лишь 21 июля присоединится к команде после дополнительного отдыха, связанного с Евро-2020.

Матч "Гента" и "Волеренги" пройдет 22 июля.

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Ранее сообщалось, что Яремчук согласовал финансовые условия контракта с "Бенфикой". На чемпионате Европы он сыграл пять поединков, в которых забил два мяча.