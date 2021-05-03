Яремчук начал третий десяток голов в сезоне

Яремчук начал спасать "Гент". Фото: Фото: kaagent

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил в ворота "Мехелена" в 1-м туре плей-офф чемпионата Бельгии.

На 46-й минуте он "размочил" ворота соперников и сделал счет 1:2. Это 21-й гол Яремчука в текущем сезоне за "Гент". Также на его счету 7 голевых передач.

После гола нашего голеадора за дело уже взялся Роман Безус. Он отдал ассист на Вадиса Оджиджа-Офое, который установил окончательный счет в матче - 2:2. Для Безуса это седьмая голевая передача в сезоне. Также он трижды отмечался забитыми голами в нынешнем сезоне.

За этот матч портал Whoscored поставил оценку Яремчуку - 8,5 - самый высокий балл, что сделало Романа героем вечера. А Безусу - 7,4! Это третий показатель в составе "Гента".

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"Гент" соревнуется в квартете команд, занявших в регулярном чемпионате места с 5 по 8. Победитель получит путевку в Кубок конфедераций, который стартует в новом евросезоне. Однако Роман Яремчук может в нем и не сыграть, поскольку им интересуются несколько клубов.