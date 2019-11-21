"Яремчук начал стремительно прогрессировать после того, как покинул" Динамо "- бывший ассистент Реброва

Роман Яремчук уже 3 сезон выступает в Бельгии. Фото: УАФ

Бывший ассистент Сергея Реброва и Александра Хацкевича в "Динамо", а ныне главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес рассказал о причинах прогресса форварда сборной Украины Романа Яремчука.

"Возможно, Яремчуку потребовалось больше времени, чтобы возмужать, адаптироваться к взрослому футболу. Сейчас он играет прекрасно.

Думаю, сыграло роль еще и то, что "Динамо" - великая команда, где результат нужен сегодня. В таких командах не всегда готовы ждать. И это нормально. Таким командам постоянно нужно побеждать. Игрокам нужно быть готовыми, что тебе не всегда дадут достаточно времени проявить себя. Это может быть проблемой.

Иногда бывает так, что у тебя есть футболист, который недостаточно хорошо играет. А потом он переходит в другой клуб, и значительно улучшает свой уровень. Возможно, если бы он не ушел из "Динамо", он бы так не прогрессировал по разным причинам. Иногда игроку надо просто пойти в другое место, и там он расцветет. Мы не знаем, что было бы, если бы он остался в "Динамо", - цитирует Гомеса "Футбол 24" с усилением на интервью YouTube-канала "Бомбардир.

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Роман Яремчук покинул "Динамо" летом 2017 После чего уже третий сезон выступает в чемпионате Бельгии в составе "Гента". За сборную Украины провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей.