Яремчук дважды забил "Вольфсбургу"

Яремчук забивает едва ли не в каждой игре

Украинский форвард Роман Яремчук снова отличился дублем.

На этот раз игрок сборной Украины забил за свой клуб - бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".

Немцы забили два мяча на лучшем стадионе Бельгии в течение первых 20 минут. Однако на 41 минуте Роман Яремчук решился на дальний удар, который стал неожиданностью для голкипера. А на 90 минуте Роман спас для своего клуба ничью.

Таким образом - 2:2 .

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Это был 11 и 12 голы Романа за "Гент" в этом сезоне