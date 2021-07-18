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понедельник, 19 июля 2021 06:11

Арбитр выгнал с поля переводчика тренера

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Арбитр выгнал с поля переводчика тренера
Алмейда остался без своего переводчика. Фото: instagram

В матче американской MLS между "Колорадо Рэпидз" и "Сан-Хосе Эртквейкс" (1:1) произошёл курьёзный эпизод.

В середине второго тайма главному тренеру гостей Матиасу Алмейде не понравилось решение судьи, и он стал активно выражать недовольство в адрес резервного арбитра. На помощь аргентинскому специалисту пришёл его переводчик, который, по всей видимости, стал переводить рефери слова наставника. Судья дал сигнал, и переводчика удалили. Споры ему не помогли.

Алмейда, осознав решение судей, рассмеялся, а переводчик с явным недовольством направился в подтрибунное помещение. Комментаторы матча также остались в недоумении от решения судейской бригады.

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Ранее в Англии антигероем товарищеского матча стал 19-летний голкипер Артур Оквонко из "Арсенала". Юный вратарь не смог справиться с волнением в своем первом матче за главную команду. Артур в простой ситуации не попал по мячу и "привез" гол.

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