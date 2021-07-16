Вратарь "Арсенала" опозорился в товарищеском матче

Артур Оквонко проводит первый сезон в "Арсенале". Фото: ФК "Арсенал".

Лондонский "Арсенал" проиграл в товарищеском матче представителю чемпионата Шотландии "Хиберниану" - 1:2.

Игра прошла с преимуществом английской команды, но "канониры" не смогли добиться положительного результата.

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Антигероем встречи стал 19-летний голкипер Артур Оквонко. Юный вратарь не смог справиться с волнением в своем первом матче за главную команду. Артур в простой ситуации не попал по мячу и "привез" гол.

Следующий спарринг "Арсенал" проведет 17 июля против уже чемпиона Шотландии - "Рейнджерс". В прошлом сезоне "канониры" финишировали на восьмом месте и остались без еврокубков. Следующий сезон АПЛ стартует 14 августа.