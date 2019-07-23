Японский талант ''уничтожил'' трех ветеранов "Реала" эффектными финтами и забил гол

Кубо поразил своей техникой на тренировке "Реала"

Новоиспеченный полузащитник "Реала" Такефуса Кубо поражает своим талантом на тренировках.

"Реал" продолжает активно готовиться к новому сезону. На одном из занятий блестяще себя проявил новичок "галактикос" Такефуса Кубо.

Во время тренировочного матча 6 на 6 японец протянул мяч через половину соперника и мощно пробил под перекладину. Изюминкой стал проход Кубо, во время которого он технически обвел Крооса, завалил на газон Начо и оставил в дураках Карвахаля с Азаром, которые ничего не могли поделать с японским талантом.

#España 🇪🇸| ¡Desparramó a todos! Takefusa Kubo 🇯🇵 está demostrando toda su categoría en la pretemporada del #RealMadrid. En la última práctica no lo pudieron parar 🙌🏾 pic.twitter.com/T3uyvAe4HD — Zona 10 (@Zona10_ok) 22 июля 2019 г.

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18-летний Такефуса подписал контракт с "Реалом" на 6 лет. Ближайший сезон от проведет во второй команде "сливочных" Кастильи.