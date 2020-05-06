Антидопинговое агентство добралось до российских футболистов

Российских футболистов тоже накажут за допинг

В мае Международная федерация футбола (ФИФА) получит от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) информацию об использовании запрещенных препаратов российскими футболистами, сообщает AP.

Согласно информации источника, среди 298 российских спортсменов, сведения о которых были изменены в базе данных московской антидопинговой лаборатории, оказались и футболисты.

"ФИФА приняла участие в разъяснительном вебинаре с ВАДА 30 апреля и была проинформирована о том, что до конца мая будут получены полные пакеты дел.

ФИФА тесно сотрудничает с ВАДА, чтобы завершить расследование как можно быстрее", - заявили в Международной федерации футбола.

Виновники будут сразу же наказаны, как только руководящим органом мирового футбола будет получена полная информация от ВАДА.

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Никакие фамилии российских футболистов, которых могут наказать, пока не обнародованы.