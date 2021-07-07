Англия – Дания – 1:1 (Второй тайм)

Добрый вечер!
Сегодня будет сыгран предпоследний матч Евро-2020. Англия и Дания разыграют вторую путевку в финал. Когда-то непримиримые соперники на поле битвы теперь сойдутся в спортивной баталии.
Если кто-то думает, что Англия - безусловный фаворит, то сильно ошибается. Еще со времен Аллана Симонсена футбольная Дания не боится футбольной Англии. И сегодняшний матч в очередной раз подтвердит это.
Нас ждет великая битва. Англия, которая никогда не побеждала на чемпионатах Европы, как никогда близка, чтобы взять трофей. А Данию греют воспоминания 29-летней давности, когда начав так же неудачно, в итоге Брайан Лаудруп и его команда стали чемпионами. Через три часа мы узнаем чем завершилась это футбольное противостояние.
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Тем временем стали известны составы команд:
Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
На "Уэмбли" - яблоку негде упасть. Слушаем гимны команд.
Матч стартовал!
3 мин. Англия жестко прессингует на первых минутах. Много фолов в стартовые минуты.
6 мин. Момент. Кейн простреливал с правого фланга, но Стерлинг не успел на передачу.
9 мин. Дания впервые перешла на чужую половину поля, но не более.
13 мин. Стерлинг бил с 13 метров, но не сильно и прямо в руки Шмейхелю.
16 хв. Данія відповідає ударом дуплетом, але якість залишає бажати кращого.
20 мин. Успокоилась игра. Стартовый натиск Англии дивидендов не принес.
24 мин. А теперь Дания уверенно катает мяч по полю. От давления Англии остались только воспоминания.
28 мин. Маунт сфолил на Дольберге в 30 метрах от ворот.
30 мин. ГОЛ!! Дания!! Дамсгор забил со штрафного прямо под перекладину. Прыжок Пикфорда был для статистики - 0:1.
33 мин. Датчане разыгрались и провели еще одну комбинацию, но последний пас был лишним.
36 мин. Стерлинг испортил перспективный штрафной ударом в стенку, а конкретнее - в голову Кьяера.
39 мин. ГОЛ!! И сразу Стерлинг забивает. Прорыв Сака и пас на Стерлинга. Поэтому только ногу подставить оставалось.
41 мин. Уточнение. На самом деле автогол у нас. Кьяер забил в свои ворота.
Все, перерыв у нас. Я обещал, что будет бой? Ну вот, держите.
46 мин. Возобновилась игра во втором тайме.
48 мин. Англия, немного раскачавшись, снова взялась атаковать ворота Дании.
50 мин. Желтая в Магуайра. Опасно махнул рукой в верховой борьбе.
52 мин. Пикфорд!! Вытащил удар Дольберга с нижнего угла.
55 мин. После штрафного Магуайр бил головой, но Шмейхель в последний момент вытащил мяч из нижнего угла.
59 мин. Дольберг мгновенно ориентируется перед воротами, но бьет в руки Пикфорду.
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