Англия – Дания – 1:1 (Второй тайм)

Сборная Дании заставила многих соперников считаться с собой. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня будет сыгран предпоследний матч Евро-2020. Англия и Дания разыграют вторую путевку в финал. Когда-то непримиримые соперники на поле битвы теперь сойдутся в спортивной баталии.

Если кто-то думает, что Англия - безусловный фаворит, то сильно ошибается. Еще со времен Аллана Симонсена футбольная Дания не боится футбольной Англии. И сегодняшний матч в очередной раз подтвердит это.

Нас ждет великая битва. Англия, которая никогда не побеждала на чемпионатах Европы, как никогда близка, чтобы взять трофей. А Данию греют воспоминания 29-летней давности, когда начав так же неудачно, в итоге Брайан Лаудруп и его команда стали чемпионами. Через три часа мы узнаем чем завершилась это футбольное противостояние.

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Тем временем стали известны составы команд:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

На "Уэмбли" - яблоку негде упасть. Слушаем гимны команд.

Матч стартовал!

3 мин. Англия жестко прессингует на первых минутах. Много фолов в стартовые минуты.

6 мин. Момент. Кейн простреливал с правого фланга, но Стерлинг не успел на передачу.

9 мин. Дания впервые перешла на чужую половину поля, но не более.

13 мин. Стерлинг бил с 13 метров, но не сильно и прямо в руки Шмейхелю.

16 хв. Данія відповідає ударом дуплетом, але якість залишає бажати кращого.

20 мин. Успокоилась игра. Стартовый натиск Англии дивидендов не принес.

24 мин. А теперь Дания уверенно катает мяч по полю. От давления Англии остались только воспоминания.

28 мин. Маунт сфолил на Дольберге в 30 метрах от ворот.

30 мин. ГОЛ!! Дания!! Дамсгор забил со штрафного прямо под перекладину. Прыжок Пикфорда был для статистики - 0:1.

33 мин. Датчане разыгрались и провели еще одну комбинацию, но последний пас был лишним.

36 мин. Стерлинг испортил перспективный штрафной ударом в стенку, а конкретнее - в голову Кьяера.

39 мин. ГОЛ!! И сразу Стерлинг забивает. Прорыв Сака и пас на Стерлинга. Поэтому только ногу подставить оставалось.

41 мин. Уточнение. На самом деле автогол у нас. Кьяер забил в свои ворота.

Все, перерыв у нас. Я обещал, что будет бой? Ну вот, держите.

46 мин. Возобновилась игра во втором тайме.

48 мин. Англия, немного раскачавшись, снова взялась атаковать ворота Дании.

50 мин. Желтая в Магуайра. Опасно махнул рукой в верховой борьбе.

52 мин. Пикфорд!! Вытащил удар Дольберга с нижнего угла.

55 мин. После штрафного Магуайр бил головой, но Шмейхель в последний момент вытащил мяч из нижнего угла.

59 мин. Дольберг мгновенно ориентируется перед воротами, но бьет в руки Пикфорду.