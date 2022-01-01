Английски футбол мне подходит — Миколенко пркомментировал переход в"Эвертон"

Миколенко будет играть в Англии до 2026 года. Фото: instagram.com/Everton

Английский "Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе украинского защитника Виталия Миколенко.

Позже новость подтвердил официальный сайт "Динамо".

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Виталия за годы, проведённые в составе бело-синих, и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге", — говорится в сообщении.

Виталий так прокомментировал свой трансфер:

"Переход в "Эвертон" — это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Футбол зародился в Англии. Думаю, английский футбол мне подойдёт. Мне 22 года, но я не чувствую себя юным игроком. У меня есть опыт выступления на европейском уровне. Надеюсь, буду продолжать прогрессировать как игрок.

Я очень рад возможности выступать перед болельщиками "Эвертона". Я смотрел несколько последних матчей на "Гудисон Парк", болельщики были невероятны. Чувствую огромную ответственность перед ними", – цитирует Миколенко официальный сайт "Эвертона".

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На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 мячей.