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среда, 23 октября 2019 16:08

Андрею Ярмоленко исполнилось 30 лет

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Андрею Ярмоленко исполнилось 30 лет
Ярмоленко играл за 4 клуба в карьере – "Десну", "Динамо", "Боруссию" Дортмунд и Вест Хем

23 октября, вингеру лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко исполнилось 30 лет.

Профессиональную карьеру Ярмоленко начал в черниговской "Десне", откуда перешел в киевское "Динамо". Всего за "Динамо" провел 340 матчей во всех турнирах, где забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач. Об этом пишет sport.ua

Летом 2017-го года контракт Ярмоленко выкупила дортмундская "Боруссия" за € 25 млн. В составе немецкого клуба Андрей провел 26 матчей, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Перед стартом сезона 2018/2019 Ярмоленко перешел в лондонский "Вест Хэм". Всего за "молотобойцев" футболист сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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В активе Ярмоленко 84 матча в составе сборной Украины, где он забил 37 мячей.

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23
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