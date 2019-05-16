Андрей Шевченко вызвал игрока "Селтика" в сборную Украины

Марьян Швед. Фото: официальный сайт "Селтика".

Вингер "Селтика" Марьян Швед получил вызов в национальную сборную Украины, о чем сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Ранее был обнародован список легионеров, которые пройдут сбор в составе главной команды страны в рамках подготовки к июньским матчам. Нашлось в нем место и для вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Вчера Швед присоединился к новым партнерам и провел первую тренировку в качестве игрока "кельтов".

Швед в январе стал последним приобретением в "Селтике" при Брендане Роджерсе, который перешел в "Лестер". "Кельты" заплатили за Марьяна "Карпатам" 2 млн евро.

В нынешнем сезоне Швед забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах за "Карпаты" во всех турнирах.

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Поединки против Сербии и Люксембурга команда Андрея Шевченко проведет 7 и 10 июня во Львове. В данный момент сине-желтые возглавляют турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров.