Андрей Лунин не помог "Леганесу" набрать очки

Андрей Лунин дважды пропустил в чемпионате Испании

В поединке 37 тура чемпионата Испании "Эспаньол" без проблем разобрался с "Леганесом".

В стартовом составе хозяев с первых минут вышел украинский вратарь Андрей Лунин, который в последний раз выходил в старте "огурцов" в матче 27 тура против "Атлетико" (0:1).

"Эспаньол" открыл счет в матче в середине первого тайма, когда отличился Борха Иглесиас. После перерыва Иглесиас забил свой второй гол в поединке, оформив дубль. Интересно, что весь второй тайм "Леганес" играл в меньшинстве после удаления Унаи Бустинса.

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"Леганес" занимает 12 место в чемпионате Испании, в активе команды 45 очков. У "Эспаньола" - 9 позиция и 50 баллов.