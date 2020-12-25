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пятница, 25 декабря 2020 14:21

Анчелотти хочет пригласить Ярмоленко

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Анчелотти хочет пригласить Ярмоленко
Андрей Ярмомоленко проводит 3-й сезон в "Вест Хэме". Фото: whufc.com

Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко может сменить команду в АПЛ уже в январе.

"Эвертон" хочет пригласить украинского игрока "Вест Хэма", сообщает Transfermarketweb.

Наставник "ирисок" Карло Анчелотти заинтересован в услугах вингера. За время работы итальянского тренера в "Баварии", Ярмоленко приписывали интерес со стороны мюнхенцев. "Эвертон" такж интересовался игроком, когда тот выступал за "Динамо",

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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