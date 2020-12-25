Анчелотти хочет пригласить Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко может сменить команду в АПЛ уже в январе.
"Эвертон" хочет пригласить украинского игрока "Вест Хэма", сообщает Transfermarketweb.
Наставник "ирисок" Карло Анчелотти заинтересован в услугах вингера. За время работы итальянского тренера в "Баварии", Ярмоленко приписывали интерес со стороны мюнхенцев. "Эвертон" такж интересовался игроком, когда тот выступал за "Динамо",
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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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