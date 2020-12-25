"Гент" отказался продавать Яремчука в "Брюгге"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" отказался продавать форварда сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука в "Брюгге".

Команда украинском не хочет усиливать своего конкурента в чемпионате Бельгии, сообщает Voetbal24.

"Гент" готов принять от иностранного клуба предложение по Яремчуку, от которого нельзя отказаться. Роман заявляет о своем желании сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Сейчас Яремчуком интересуются "Рома", "Спортинг" и "Галатасарай".

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В этом сезоне Роман Яремчук забил 11 мячей и сделал 4 ассиста в 21-м матче за "Гент".