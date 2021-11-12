Американский вратарь отразил три удара за пять секунд

Роман Селентано провёл фантастический матч. Фото: Alamy

Американский вратарь Роман Селентано отразил три удара через пять секунд.

Матч плей-офф NCAA "Норсвестерн" – "Индиана" завершился победой хозяев благодаря золотому голу в овертайме.

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Однако главным героем встречи называют голкипера "Индианы" Селентано. Вратарь спас свою команду в середине второго тайма. В одной атаке соперника Селентано трижды спасал свою команду от ударов с близкого расстояния.

Лидером Восточной конференции МСЛ является "Нью-Йорк". "Филадельфия" и "Нэшвилл" уступают ей 19 очков. В Западной конференции лидирует "Колорадо". На одно очко меньше у "Сиэтла".