Американский промоутер хочет переманить Усика

Американский промоутер Боб Арум хочет пригласить в свою компанию Top Rank украинского супертяжеловеса Александра Усика.
В Усика заканчивается соглашение о сотрудничестве с предыдущей компанией, поэтому украинец может изменить своего промоутера.
"У него заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Они должны ему сделать бой против Энтони Джошуа.
В противном случае он - свободный. Его менеджер - Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые сражаются у меня. Я был бы рад, чтобы Усик стал частью моей группы", - цитує Арума Boxing News 24.
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В последнем своем бою Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.
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