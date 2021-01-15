Американский промоутер хочет переманить Усика

 
Ексклюзивы
1/5
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн?
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн?
Просмотров: 3753
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Просмотров: 216
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1458
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 783
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1017
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 243
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 459
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 549
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 459
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1017
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 4923
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 459
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 477
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2124
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 369
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 10:42

Американский промоутер хочет переманить Усика

  Комментировать
Американский промоутер хочет переманить Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Американский промоутер Боб Арум хочет пригласить в свою компанию Top Rank украинского супертяжеловеса Александра Усика.

В Усика заканчивается соглашение о сотрудничестве с предыдущей компанией, поэтому украинец может изменить своего промоутера.

"У него заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Они должны ему сделать бой против Энтони Джошуа.

В противном случае он - свободный. Его менеджер - Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые сражаются у меня. Я был бы рад, чтобы Усик стал частью моей группы", - цитує Арума Boxing News 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При каком условии состоится реванш боя Ломаченко - Лопес

В последнем своем бою Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американский промоутер хочет переманить Усика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 11925
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10018
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7731
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6534
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 6192
Спорт
Луческу взял на сборы "Динамо" 30 футболисто
Луческу взял на сборы "Динамо" 30 футболисто Просмотров: 117
Малиновский отказался от перехода в "Брюгге"
Малиновский отказался от перехода в "Брюгге" Просмотров: 108
Прогнозы футбольных матчей: стоит ли доверять обзорам
Прогнозы футбольных матчей: стоит ли доверять обзорам Просмотров: 9
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
 Просмотров: 126
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 850
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть