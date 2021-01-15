Американский промоутер хочет переманить Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Американский промоутер Боб Арум хочет пригласить в свою компанию Top Rank украинского супертяжеловеса Александра Усика.

В Усика заканчивается соглашение о сотрудничестве с предыдущей компанией, поэтому украинец может изменить своего промоутера.

"У него заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Они должны ему сделать бой против Энтони Джошуа.

В противном случае он - свободный. Его менеджер - Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые сражаются у меня. Я был бы рад, чтобы Усик стал частью моей группы", - цитує Арума Boxing News 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При каком условии состоится реванш боя Ломаченко - Лопес

В последнем своем бою Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.