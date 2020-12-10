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четверг, 10 декабря 2020 14:13

Американский боксер обещает побить Ломаченко

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Американский боксер обещает побить Ломаченко
Василий Ломаченко проиграл 3 чемпионские пояса. Фото: twitter.com/espnringside

Бывший чемпион в полулегком весе Шакур Стивенсон не рекомендует Василию Ломаченко переходить во втором полулегком весе.

Американский боксер считает, что не оставит никаких шансов Ломаченко в ринге. До этого украинец боксировал в легкой категории.

"Ломаченко - крутой боксер, но он возвращается после поражения. Я не думаю, что с его стороны будет не мудро вызвать меня или попробовать перейти в мой вес. Говорили, что он был слишком маленьким для легкого дивизиона. Поэтому потерпел поражение от Лопеса.

Чувствую, что смогу взять каждый раунд в бою с Ломаченко. Ему будет сложно выиграть хотя бы один из 12", - сказал Стивенсон в эфире Youtube-канала "Morning Kombat".

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В своем последнем бою Василий Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу.

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