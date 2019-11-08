Американская теннисистка напала на соперницу после матча

Алиша Паркс напала после матча на соперницу. Фото: из открытых источников

Канадка Кэтрин Себова обыграла американку Алиша Паркс в матче 1/8 финала турнира ITF в Лас-Вегасе, сообщает "24 канал"

По окончании встречи раздраженная Паркс бросила ракетку на корт. При рукопожатии Себова сильно пожала руку американской теннисистке, на что Паркс бурно отреагировала, попробовав наброситься на оппонентку.

На корт выбежал представитель команды Паркс, который не сдерживал себя в словах и жестах по отношению к Себовой.

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В четвертьфинале Себова встретится с белорусской спортсменкой Ольгой Говорцовой.