Американка выиграла шестую золотую олимпийскую медаль

Ледеки выиграла медаль только в стайерской дистанции. Фото: Reuters

Американка 24-летняя Кэтлин Ледеки одержала победу в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем. Она уверенно опередила соотечественницу Эрику Салливан и немку Сару Колер.

Это шестое золото Олимпийских игр в карьере Кэтлин.

За несколько часов до этого Ледеки стала пятой в заплыве на 200 м вольным стилем. Там золото досталось Ариарне Титмус из Австралии.

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Завтра на Олимпиаде в финальных заплывах примут участие двое украинцев – Михаил Романчук и Сергей Фролов. Романчук в предварительном заплыве показал лучший результат и установил олимпийский рекорд.