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воскресенье, 07 ноября 2021 09:05

Альварес нокаутировал Планта

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Альварес нокаутировал Планта
Алварес одолел Планта в 11 раунде. Фото: Reuters

В ночь с 6 на 7 ноября мск в США состоялся вечер бокса Road to Undisputed. Его главным событием стал объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.

Победу нокаутом в 11-м раунде одержал Альварес.

Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. На счету Планта 21 победа и 1 поражение.

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Свой первый бой в профессионалах Сауль Альварес, которому тогда было 15 лет, провёл 29 октября 2005 г. Его соперником был Абрахам Гонсалес. Сауль выиграл техническим нокаутом (TKO). 5 марта 2011 года Сауль Альварес смог попасть в элиту мирового спорта — в бою за вакантный титул он впервые стал чемпионом мира по версии WBC (первый средний вес).

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Дата
07
ноября

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