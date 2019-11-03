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воскресенье, 03 ноября 2019 11:39

Альварес нокаутировал Ковалева: чем это грозит Ломаченко

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В Лас-Вегасе, США, самый высокооплачиваемый боксер мира, мексиканский средневес Сауль Альварес поднялся в полутяжелый весе и жестко нокаутировал обладателя титула WBO россиянина Сергея Ковалева в 11 раунде. Gazeta.ua отмечает важные детали мегафайта.

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Бой "в историю"

"Канело" (прозвище рыжего мексиканца - gazeta.ua) сделал очередной шаг в историю - он стал чемпионом мира в четвертой весовой категории и сегодня одновременно владеет титулами WBA Super и WBC Franchise в среднем весе (до 72,6 кг), WBA Regular в суперсреднем весе (до 76,2 кг) и WBO в полутяжелом (до 79,4 кг). Мексиканец второй в истории боксер, который одновременно владел чемпионскими титулами в трех весовых категориях. Первым был - в 1938 году - американец Генри Армстронг. Сауль также стал третьим мексиканцем, который выигрывал чемпионские титулы в четырех весовых категориях. До него это делали Эрик Моралес и Хуан Мануэль Маркес.

Все прогнозируемо

Пожалуй, большинство специалистов склонялись к мнению, что 36-летний российский ветеран Ковалев не выдержит давления, агрессии, напора значительно младшего, 29-летнего мексиканца. Так и произошло. Почти на пол головы ниже "Канело" вымотал соперника в том числе и мощными ударами по корпусу, взвинтил темп в десятом раунде и забил его эффектной двойкой в голову в одиннадцатом.

Ковалев до поры до времени успешно сдерживал натиск Альвареса непрерывным джебом и мобильностью. Но на весь бой его не хватило. "Канело" прессинговал, держал Ковалева в постоянном напряжении, принимал его удары на блок и резко контратаковал. Ковалева подвела "держалка" - в одиннадцатом после левого бокового его повело и правый прямой был уже по незащищенной мишени. Россиянин повис на канатах и поднялся через несколько минут при помощи врачей. После десяти раундов мексиканец вел на карточках двух судей - 96:94, у третьего была ничья - 95:95.

Полутяжелом вес уже не полностью российский

До этого боя всеми четырьмя чемпионскими титулами в полутяжелом весе владели боксеры из Российской Федерации - Артур Бетербиев (WBC, IBF), Дмитрий Бивол (WBA) и Сергей Ковалев (WBO). Мексиканец разбавил русский гегемонию в этом дивизионе. Пока точно не известно, останется ли он в этом весе, или вернется в низшие категории.

- Я пока новичок в этом дивизионе, - прокомментировал в ринге после боя "Канело". - Раньше мы планировали, что после боя спустимся обратно в весе, но, если будет возможность устроить еще большой бой здесь - почему нет? Посмотрим, какие варианты будут лучшими. По третьему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, я уже говорил, что для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но, если с деловой точки зрения, это будет оправдано - почему бы и нет.

Мексиканец разбавил русский гегемонию в этом дивизионе

"Канело" может возглавить рейтинг лучших боксеров

При определении лучших боксеров мира независимо от весовой категории одним из важнейших факторов является покорение разных дивизионов. Яркая победа Сауля Альвареса над, хоть и уже не пиковым, но все же большим именем в новой категории, может вывести его на первое место в рейтинге лучших (по версии американского журнала "The Ring" - gazeta.ua). Его с сентября 2018 возглавляет украинец Василий Ломаченко. "Канело" до этого боя третий. Дождемся понедельника и обновления рейтинга.

Сергей Ковалев заработал самый большой гонорар в карьере - около $12 млн. Сауль Альварес получит примерно $33 млн.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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