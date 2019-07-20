Альтман возглавил сборную Молдовы

Альтман был помощником в Олега Блохина

73-летний украинский футбольный специалист Семен Альтман стал временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Молдовы.

Об этом сообщает ukrinform.ua.

Альман заменит у руля сборной молдаванина Александра Спиридона, который в свое время работал ассистентом румына Мирчи Луческу в донецком "Шахтере". К этому украинский специалист занимал должность директора национальных сборных Молодовы.

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Альтман известен по работе в украинской Премьер-лиге с одесским "Черноморцем", симферопольской "Таврией", донецким "Металлургом", входил в тренерских штабов национальной сборной Украины и олимпийской команды Республики Корея.